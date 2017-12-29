В Волжском районе Самары мужчина упал под колеса Форда с обочины дороги и погиб

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29 декабря в 19:00 в селе Подъем Михайловка водитель а/м Форд допустил наезд на мужчину 1963 года рождения, который, по предварительной версии, со слов очевидцев, упал с обочины под заднее колесо автомобиля.В результате аварии пострадавший скончался до прибытия медиков. По факту ДТП сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, устанавливаются все подробности произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.