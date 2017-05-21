В Волжском районе Самарской области сгорело 60 кв. метров надворных построек

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Устанавливают причину пожара.Утром в воскресенье, 21 мая, по адресу: м.р. Волжский, с. Дубовый Умет, ул. Специалистов, произошел пожар. Горели надворные постройки на 60 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 7 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.