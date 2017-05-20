В Волжском районе Самарской области сгорел дом на 80 кв. метрах

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В ночь на 20 мая по адресу: м.р. Волжский, п. Культура, ул. Приозерная, произошел пожар. Горел частный дом на 80 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 15 человек личного состава и 4 единицы техники, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.