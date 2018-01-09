В Волжском районе Lada Largus при обгоне столкнулась со встречным КАМАЗом

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Пострадали 30-летний водитель и 49-летний пассажир автомашины Lada Largus. Пострадавшие были госпитализированы в медицинское учреждение с различными травмами.По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области