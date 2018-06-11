В Волжском районе, рядом с остановкой «Спутник», под колесами иномарки погибла женщина

Женщина выскочила на проезжую часть не убедившись в безопасности.По словам очевидцев, "неделю назад на этом же месте сбили бабушку. Только-только поставили венки на обочине".Жители Волжского района отмечают: на этом месте постоянно сбивают людей. Они просят водителей быть внимательнее: " Пешеходы есть не только в городе, но и тут, за городом. Дачники, отдыхающие, да и просто местные жители, которые каждый день переходят трассу, спеша на работу/домой/учебу, в надежде сделать это безопасно, но не всегда это выходит! Водитель, ты обязан сбавить скорость перед пешеходным переходом".В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники ГИБДД.