В Волжском районе, рядом с остановкой «Спутник», под колесами иномарки погибла женщина
11 июня 2018 12:41
Женщина выскочила на проезжую часть не убедившись в безопасности.
По словам очевидцев, "неделю назад на этом же месте сбили бабушку. Только-только поставили венки на обочине".
Жители Волжского района отмечают: на этом месте постоянно сбивают людей. Они просят водителей быть внимательнее: " Пешеходы есть не только в городе, но и тут, за городом. Дачники, отдыхающие, да и просто местные жители, которые каждый день переходят трассу, спеша на работу/домой/учебу, в надежде сделать это безопасно, но не всегда это выходит! Водитель, ты обязан сбавить скорость перед пешеходным переходом".
В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники ГИБДД.
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