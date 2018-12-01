В Волжском районе Камаз вытолкнул иномарку на "встречку", где та столкнулась с Kia, погибли два человека
1 декабря 2018 15:28
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Начиная выполнять обгон впереди идущего Chevrolet, водитель не обеспечил соблюдение боковой дистанции, в результате чего допустил столкновение с легковушкой. От удара иномарка выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с движущейся в попутном направлении Kia.
В результате ДТП водитель и пассажир Chevrolet, женщина 1954 года рождения, скончались на месте происшествия.
Водитель другой легковушки госпитализирован с различными травмами.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.
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