В Волжском районе Камаз вытолкнул иномарку на "встречку", где та столкнулась с Kia, погибли два человека

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Начиная выполнять обгон впереди идущего Chevrolet, водитель не обеспечил соблюдение боковой дистанции, в результате чего допустил столкновение с легковушкой. От удара иномарка выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с движущейся в попутном направлении Kia.В результате ДТП водитель и пассажир Chevrolet, женщина 1954 года рождения, скончались на месте происшествия.Водитель другой легковушки госпитализирован с различными травмами.В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.