В Волжском районе "Форд фокус" выехал на "встречку" и столкнулся с КамАЗом, пострадали женщина и двое мальчиков

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Из предварительных данных сотрудников ГИБДД следует, что водитель автомашины "Форд фокус" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с КамАЗом. В результате телесные повреждения получили три пассажира иномарки - женщина и двое мальчиков 3 и 10 лет.По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ntgs.ru