В Волгограде задержали дебошира с рейса из Москвы
3 марта 2019 23:44
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Наряд полиции прибыл на борт самолёта, где и был задержан молодой человек 1992 года рождения. Установлено, что в ходе полёта он нарушал правила порядка, оскорблял других пассажиров и устроил драку.
Сейчас он доставлен в отделение полиции.
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