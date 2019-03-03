В Волгограде задержали дебошира с рейса из Москвы

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Наряд полиции прибыл на борт самолёта, где и был задержан молодой человек 1992 года рождения. Установлено, что в ходе полёта он нарушал правила порядка, оскорблял других пассажиров и устроил драку.Сейчас он доставлен в отделение полиции.