В Волгограде обрушилась часть жилого дома. По предварительным данным, обрушение произошло из-за взрыва бытового газа
16 мая 2017 21:35
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«Около 13 часов поступило сообщение, что на проспекте Университетский в четырехэтажном жилом здании произошло обрушение конструкций», — сказал Уланов. Он добавил, что к месту происшествия направлены экстренные службы и скорая помощь. Управление МЧС по региону уже развернуло межведомственный оперативный штаб. Уланов добавил, что «информация о причинах происшествия уточняется».
Информация о погибших и пострадавших уточняется. Источник ТАСС рассказал, что погибли два человека, еще пятеро пострадали. Источник «РИА Новости» в экстренных службах рассказал, что при обрушении разрушено 16 квартир, десять из них — полностью.
Предварительной причиной обрушения дома является взрыв бытового газа. Об этом РБК сообщил старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ следственного управления Следственного комитета России по Волгоградской области Наталия Куницкая. «Обрушение дома произошло по Университетскому проспекту, д. 60. На месте работают следователи следственного управления, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — пояснила Куницкая.
Работу городских служб координирует выехавший на место обрушения дома глава администрации Волгограда Виталий Лихачев, обстоятельства случившегося уточняются, сообщили РБК в пресс-службе администрации города.
Свидетельства очевидцев
Главред «Информбюро» Анатолий Сологубов рассказал РБК, что спасатели уже приступили к разбору завалов. «Вижу, что спасатели приступили к разбору завалов. По предварительным данным, это взрыв бытового газа. Сейчас едкий запах газа распространился на всю округу. Под местом обрушения стоит экскаватор. Свидетели сообщили мне, что незадолго до взрыва он производил работы и что-то копал», — пояснил он.
Жители района рассказали РБК, что обрушению предшествовал взрыв. «В 13:00 я услышала очень сильный взрыв на соседней улице. Очень сильно перепугалась от огромных размеров взрыва, ведь ЧП в четырех остановках от нас», — рассказала жительница Волгограда Анжелика Гоманова. «Когда случился взрыв, то немного затрясло, хотя я живу в двух остановках от места ЧП», — рассказал Павел Конькин. «Вышел на перекур — и вдруг и отчетливый хлопок, хотя до этого ехать 10 минут на маршрутке. Это был обычный многоквартирный дом, весьма проходимое место. Сейчас стоят сотрудники полиции по периметру», — рассказал РБК Юрий Мельцов.
«Специалисты говорят, что, судя по характеру повреждения дома, это утечка газа. Сейчас здесь много скорых и как минимум две машины МЧС в поле зрения. Это старый дом, кстати, недавно в Волгограде уже был аналогичный взрыв подъезда», — рассказал Максим К. «Я весь день ездил по делам по району и запах газа был еще с 10 утра. Потом приехали газовые службы и работал экскаватор. Сейчас на месте работают множество спасателей — после взрыва сюда приехали пару десятков машин скорой и МЧС», — рассказал РБК местный житель Михаил Пименов.
Фото: страница сообщества «Волгоград» «ВКонтакте»
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