В Уваровке трое молодых людей избили таксиста и уехали на его машине
27 февраля 2019 15:39
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Таксиста бросили в мороз на улице. 28-летний избитый водитель пришел в себя и попытался попросить помощи у жителей Уваровки.
Время было позднее, двенадцатый час ночи. Особенность сельских домов в том, что большинство их стоит в глубине двора, и на призыв о помощи мужчины никто не отвечал.
Лишь в 23.50 он дошел до дома семьи Прожикиных, где смог постучать в окно. Жители впустили замерзшего водителя в дом, вызвали полицию и скорую.
Избитый водитель ходил по морозу не менее получаса.
«Скорая» увезла парня: у медиков возникли подозрение на сотрясение головного мозга.
Угнанную машину сотрудники ГИБДД обнаружили на трассе недалеко от Уваровки. Подозреваемые в совершении преступления уже задержаны.
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