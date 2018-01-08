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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Тюмени загорелся многоэтажный жилой дом

8 января 2018 23:02
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По данным источника в экстренных службах, на фасаде горит утеплитель на площади 700 кв. м.
В Тюмени загорелся многоэтажный жилой дом, сообщает местный портал 72.ru. По данным РБК, горит фасад жилого дома.

Инцидент произошел на ул. Олимпийская, 4. «В МЧС рассказали, что во время пожара из многоквартирного дома были эвакуированы 130 человек, спасены 25 человек, трое из них дети», — сказано в сообщении. Причины пожара устанавливаются.

Как сообщил РБК дежурный МЧС по Тюменской области, фасад жилого дома загорелся на площади 700 кв. м, из здания эвакуированы около 130 человек.



Фото: Слава Гаврилей / «ВКонтакте»


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