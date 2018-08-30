В Турции автобус с российскими туристами упал в водный канал
30 августа 2018 20:12
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Представитель русского консульства в Анталье поделился информацией о том, что погибших нет и на данный момент жизнь и здоровье граждан России не вызывает опасений. Все они были доставлены в медицинское учреждение. Согласно полученной информации серьезных травм они не получили, были и те, кто отказался от госпитализации, и уехали с места происшествия другим транспортным средством. Работники больницы осмотрели поступивших к ним туристов, все пострадавшие отделались легкими ушибами, и вечером их уже выписали. Остался только один мужчина со сломанным носом, он ожидает операции.
Ранним утром 29 августа 25 туристов из России направлялись в сторону аэропорта из Белека. Во время передвижения по одной из дорог, ведущих к аэропорту, в транспортное средство врезался грузовой автомобиль. Водитель автобуса попытался выровнять многотонное транспортное средство, но у него не вышло. Это привело к тому, что автобус съехал с дороги и попал в водный канал.
На место происшествия была вызвана полиция. Сотрудники увезли Сулеймана Коркмаза, находившегося за рулем грузового автомобиля, в полицейский участок для дачи показаний.
В ведомстве сообщили, что представитель Ростуризма будет поддерживать связь с ситуационно-кризисным центром Министерства иностранных дел России до тех пор, пока российские туристы не вернутся на родину.
Отмечается, что Турция является самим популярным курортом среди жителей России, даже после того как был возвращен крымский полуостров, большая часть россиян отдает предпочтение турецким пляжам. В прошлом году Турция приняла 5 миллионов россиян, а в этому году там отдохнули более 6 миллионов туристов из России. Если сравнить с Крымом, то полуостров принял 5 миллионов россиян. Скорее всего, это связано с тем, что путевки в Крым сильно бьют по бюджету жителей РФ, а условия проживания оставляют желать лучшего, в то время как Турция предлагает путевки по демократичным ценам и предлагает для расселения 4-5 звездочные отели.
Российские специалисты верят в то, что у Крыма есть все шансы стать самым привлекательным курортом для россиян. Главное найти иностранных инвесторов. Это все в планах, а пока жители России отдают предпочтение низким ценам и комфорту.
Фото pronedra.ru
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