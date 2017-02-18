В Тульской области упавшим с крыши куском льда убило 40-летнюю женщину
18 февраля 2017 23:26
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В Тульской области упавшим с крыши куском льда убило женщину. Следственный комитет начал проверку по поводу ЧП, которое произошло в центре города Алексин.
Представитель СУ СКР по региону Татьяна Грызлова рассказала "Интерфаксу" , что на 40-летнюю женщину упала наледь, отколовшаяся с крыши пятиэтажного дома. Она получила травму головы и другие повреждения.
Женщину госпитализировали в реанимацию, но врачам не удалось спасти ее.
Как сообщила Грызлова, теперь следователи выясняют, кто отвечал за очистку от снега и наледи крыши жилого дома. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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