В Тольяттинском общежитии мужчина ударил ножом соседа в ходе конфликта

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Для выяснения обстоятельств произошедшего в лечебное учреждение и по адресу, откуда был доставлен пострадавший, были направлены сотрудники полиции.Из собранных сотрудниками полиции в ходе работы на месте материалов следует, что в вечернее время у пострадавшего возник конфликт с женой соседа на кухне в общежитии, в ходе которого муж женщины нанес ранение 33-летнему оппоненту.Согласно предоставленному заключению, потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью. Подозреваемого сотрудники уголовного розыска задержали на месте преступления. Им оказался 31-летний безработный местный житель. По данным полиции, задержанный несколько лет назад привлекался к уголовной ответственности за причинение легкого вреда здоровья и побои.По статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области