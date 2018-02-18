В Тольяттинском магазине ссора между двумя посетителями закончилась госпитализацией одного из них

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Выехав по указанному адресу, сотрудники органов внутренних дел осмотрели место происшествия и опросили работников торговой точки с целью установления возможных свидетелей инцидента, изучили видеозаписи с камер наблюдения, установленных неподалеку от магазина.По предварительным данным, мужчина находился в торговой точке в состоянии алкогольного опьянения, в этот момент между ним и еще одним посетителем возник конфликт из-за неподобающего поведения потерпевшего. Продолжить разбирательства граждане решили в подсобном помещении магазина. Полицейские выяснили, что затем предполагаемый злоумышленник нанес своему оппоненту один удар, после чего тот упал, ударившись головой об пол.Сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали подозреваемого - мужчину 1978 года рождения, и доставили его в отдел полиции для выяснения всех деталей произошедшего.По статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.