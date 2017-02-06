В Тольяттинском магазине «Продукты» на улице Максима Горького незаконно торговали спиртным

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Сведения, изложенные гражданами, подтвердилась. В магазине отсутствовали лицензия на торговлю спиртным и товарно-сопроводительная документация. В отношении индивидуального предпринимателя полицейские составили протоколы по статьям «Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна)» и «Оборот этилового спирта (за исключением розничной продажи), алкогольной и спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота, определенных федеральным законом»Алкогольная продукция объемом более 250 литров на сумму 60 700 рублей, реализуемая без соответствующей лицензии и товарно-сопроводительных документов, изъята. Административные материалы направлены в Арбитражный суд Самарской области для рассмотрения и принятия решения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.