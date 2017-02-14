В Тольятти житель соседней области пытался украсть из магазина продукты питания на 3 000 рублей

127

Сотрудники патрульно-постовой службы прибыли по указанному адресу в течение нескольких минут. Предполагаемого злоумышленника - 28-летнего жителя одной из соседних областей, доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу». Полицейские проверяют мужчину на причастность к совершению аналогичных преступлений. Следствие продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.