В Тольятти женщина на Mercedes-Benz врезалась в четыре легковушки

339

На улице Фрунзе в Автозаводском районе города Тольятти 9 августа произошло ДТП. 45-летняя женщина, управляя автомобилем «Mercedes-Benz GLC250» (стаж - 16 лет), двигалась со стороны проспекта Степана Разина в направлении улицы Юбилейной. По предварительной версии полицейских, нарушив правила перестроения, автомобилистка допустила столкновение с автомашиной «Lifan», двигавшейся в попутном направлении слева. После этого «Мерседес» выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где поочередно столкнулся с автомашинами «KIA Rio», «Ока» и ВАЗ-2109. В результате ДТП 4-летний мальчик, находившийся на заднем пассажирском сидении «KIA Rio» в специальном удерживающем устройстве, получил травмы, с которыми был доставлен в одну из городских больниц. Врачи назначили ребенку амбулаторное лечение, сообщает облМВД.За 9 августа на территории Самарской области зарегистрировано 15 ДТП. При этом 2 человека погибли, еще 19 получили ранения различной степени тяжести, в том числе - трое несовершеннолетних.