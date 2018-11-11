В Тольятти женщина и ее 13-летний сын погибли, выпав из окна квартиры на девятом этаже

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18+По предварительным данным следствия, инцидент произошел около 22.00 (21.00 мск) в субботу в жилом доме на бульваре Космонавтов в Тольятти. 30-летняя женщина и ее 13-летний сын выпали из окна девятого этажа, оба скончались."По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", — сказала собеседница.Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, подросток болел ДЦП.