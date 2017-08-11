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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Тольятти задержаны два несовершеннолетних молодых человека при попытке сбыть "синтетику"

11 августа 2017 14:38
151
В настоящее время сотрудники полиции выясняют канал получения наркотических веществ.
На днях на улице Жилиной в Центральном районе Тольятти сотрудники полиции задержали двух ранее не судимых молодых людей 1999 и 2000 годов рождения. В ходе личного досмотра в присутствии понятых стражи правопорядка изъяли у правонарушителей 7 свертков с синтетическим наркотиком  массой около 3 грамм.

Молодые люди были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По версии оперативников, они намеревались сбыть запрещенные вещества. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических веществ в крупном размере». В настоящее время сотрудники полиции выясняют канал получения наркотических веществ. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото:   ГУ МВД России по Самарской области 
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