В Тольятти задержаны два несовершеннолетних молодых человека при попытке сбыть "синтетику"

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Молодые люди были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.По версии оперативников, они намеревались сбыть запрещенные вещества. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических веществ в крупном размере». В настоящее время сотрудники полиции выясняют канал получения наркотических веществ. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области