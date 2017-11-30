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В Тольятти задержан украинец, подозреваемый в шпионаже

30 ноября 2017 10:50
68
В Тольятти задержан украинец, подозреваемый в шпионаже Мужчину собираются выдворить из страны.
Мужчину собираются выдворить из страны.

На судоремонтном заводе в Тольятти сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины, который подозревается в шпионаже.

Всего на завод прибыли работать три десятка граждан соседней страны, трое из них нарушили миграционное законодательство, а один признался в том, что был завербован представителем СБУ Украины по Херсонской области с целью шпионажа на производстве, пишет Самру.ру.

Приступить «к работе» он не успел. Мужчину собираются выдворить из страны.


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