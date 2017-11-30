В Тольятти задержан украинец, подозреваемый в шпионаже
30 ноября 2017 10:50
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На судоремонтном заводе в Тольятти сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины, который подозревается в шпионаже.
Всего на завод прибыли работать три десятка граждан соседней страны, трое из них нарушили миграционное законодательство, а один признался в том, что был завербован представителем СБУ Украины по Херсонской области с целью шпионажа на производстве, пишет Самру.ру.
Приступить «к работе» он не успел. Мужчину собираются выдворить из страны.
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