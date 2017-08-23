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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Тольятти задержан мужчина, находившийся в федеральном розыске

23 августа 2017 10:37
84
В Тольятти задержан мужчина, находившийся в федеральном розыске
Его разыскивали как осужденного, не прибывшего к месту, указанному в предписании.

Осужденного, находившегося в федеральном розыске, задержали сотрудники Росгвардии, патрулировавшие Автозаводский район Тольятти. Следовавший по улице Свердлова экипаж вневедомственной охраны обратил внимание на стоявшего рядом с ломбардом мужчину, внешность которого совпадала с описанием преступника, совершившего кражу из автомобиля – соответствующую ориентировку стражи правопорядка получили незадолго до этого.

Патрульные приняли решение проверить мужчину на причастность к противоправному деянию. Установив его личность, сотрудники Росгвардии выяснили, что 33-летний ранее судимый тольяттинец в июле текущего года объявлен в федеральный розыск. Региональное управление ФСИН разыскивало его как осужденного, который не прибыл к месту, указанному в предписании.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали правонарушителя и доставили его в отдел полиции. В дальнейшем он был передан инициатору розыска, сообщает пресс-группа Росгвардии.
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