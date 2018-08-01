В Тольятти задержан молодой человек за кражу электроинструментов из строительного вагончика

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В беседе с потерпевшим сотрудники полиции выяснили, что он работает мастером в одной из строительных компаний. Придя на работу, мужчина направился к вагончику и обнаружил, что дверь открыта. Заглянув в помещение, работнику стало ясно, что совершена кража электроинструментов.Сотрудники полиции, выехавшие по указанному адресу, опросили возможных свидетелей и очевидцев произошедшего, провели осмотр места происшествия, в результате которого было установлено, что проникновение в помещение произошло путем взлома навесного замка. Также были изъяты следы протектора шин автомобиля и следы обуви, предположительно, принадлежащие злоумышленнику.В результате проведения оперативных мероприятий к сотрудникам уголовного розыска поступила информация о том, что к совершению преступления может быть причастен житель Автозаводского района 1995 года рождения.Оперативники установили местонахождение молодого человека и задержали его по месту проживания. При обыске квартиры злоумышленника была изъята похищенная шлифовальная машинка, которая в дальнейшем возвращена законному владельцу.Остальную часть электроинструмента задержанный продал, а деньги потратил на собственные нужды.Сотрудники полиции продолжают проведение мероприятий по установлению местонахождения похищенного имущества.По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража», передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области