В Тольятти задержан молодой человек за кражу электроинструментов из строительного вагончика
1 августа 2018 17:45
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В беседе с потерпевшим сотрудники полиции выяснили, что он работает мастером в одной из строительных компаний. Придя на работу, мужчина направился к вагончику и обнаружил, что дверь открыта. Заглянув в помещение, работнику стало ясно, что совершена кража электроинструментов.
Сотрудники полиции, выехавшие по указанному адресу, опросили возможных свидетелей и очевидцев произошедшего, провели осмотр места происшествия, в результате которого было установлено, что проникновение в помещение произошло путем взлома навесного замка. Также были изъяты следы протектора шин автомобиля и следы обуви, предположительно, принадлежащие злоумышленнику.
В результате проведения оперативных мероприятий к сотрудникам уголовного розыска поступила информация о том, что к совершению преступления может быть причастен житель Автозаводского района 1995 года рождения.
Оперативники установили местонахождение молодого человека и задержали его по месту проживания. При обыске квартиры злоумышленника была изъята похищенная шлифовальная машинка, которая в дальнейшем возвращена законному владельцу.
Остальную часть электроинструмента задержанный продал, а деньги потратил на собственные нужды.
Сотрудники полиции продолжают проведение мероприятий по установлению местонахождения похищенного имущества.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража», передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.
Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области
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