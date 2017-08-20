В Тольятти задержали пьяного водителя

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В Тольятти находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны обратил внимание на водителя, предположительно, находившегося в состоянии опьянения. Мужчина нетвердой походкой вышел из подъезда дома, сел за руль автомобиля «Лада Приора» и начал движение по внутриквартальному проезду.Сотрудники Росгвардии приняли решение остановить транспортное средство, чтобы предотвратить возможное ДТП. Об этом они немедленно доложили в дежурную часть центра оперативного управления для дальнейшей передачи информации в ГИБДД.Подозрения стражей правопорядка подтвердились – у управлявшего машиной мужчины 1986 года рождения действительно имелись признаки алкогольного опьянения. В ходе последовавшего разбирательства выяснилось, что водительское удостоверение у жителя Тольятти отсутствует, так как суд лишил его права управления транспортным средством.Сотрудники вневедомственной охраны передали правонарушителя прибывшим коллегам из ГИБДД. В отношении ранее не судимоготольяттинца возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-группа Росгвардии.