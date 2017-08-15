В Тольятти задержали пьяного водителя уже лишенного прав за аналогичное правонарушение

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Сотрудники органов внутренних дел установили, что ранее по решению мирового судьи данный гражданин был подвергнут административному наказанию за аналогичное правонарушение и лишен права управления транспортным средством.По статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» в отношении автомобилиста возбуждено уголовное дело. Теперь мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области