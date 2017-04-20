В Тольятти задержали молодого человека, который сорвал цепочку у женщины на остановке

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Прибывшие по указанному адресу сотрудники органов внутренних дел осмотрели место преступления, опросили заявительницу и прохожих, ставших очевидцами случившегося. По имеющимся приметам был составлен фоторобот разыскиваемого.Накануне в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали грабителя. Им оказался безработный ранее судимый 27-летний житель поселка Федоровка.В настоящее время по факту грабежа возбуждено уголовное дело. Сотрудники органов внутренних дел устанавливают местонахождение похищенного. Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.