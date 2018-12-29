В Тольятти за 11 месяцев изъяли ста тысяч литров незаконного алкоголя
29 декабря 2018 10:53
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За 11 месяцев 2018 года сотрудниками У МВД России по городу Тольятти из незаконного оборота изъято более ста тысяч литров алкогольной и спиртосодержащей продукции: как готовой продукции, так и жидкости, из которой изготавливался контрафакт.
Так, от представителей общественного движения «Народный контроль» была получена информация, что на автомобиле «RENAULT LOGAN», которая принадлежит жителю Комсомольского района города, может перевозиться контрафактная продукция. В присутствии понятых сотрудники полиции остановили и осмотрели указанный автомобиль.
В ходе досмотра транспортного средства в салоне автомашины сотрудники полиции обнаружили 35 пластиковых бутылок со спиртосодержащей жидкостью по 5 литров, которые перевозились 25-летним не работающим, ранее не судимым водителем, без сопроводительных документов и накладных. Указанная алкогольная продукция изъята и направлена на экспертизу.
Сотрудники полиции предупреждают: употребление поддельного алкоголя может стать причиной пищевых отравлений и нанести непоправимый вред здоровью. Чтобы обезопасить себя, необходимо проявлять бдительность и внимательность при покупке алкоголя. Следует обратить внимание на цену. Не приобретать слишком дешевый алкоголь. Необходимо тщательно проверять обозначение ёмкости, название бренда алкоголя. Кроме того, полицейские напоминают об ответственности за оборот контрафактного алкоголя и алкогольной продукции.
Если же вам стало известно о случаях нелегального изготовления и реализации алкогольной продукции, сообщите об этом в полицию по телефону 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).
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