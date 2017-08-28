В Тольятти врач-невролог за 15 000 рублей обещал подписать заключение об инвалидности

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По версии следствия, врач получил лично взятку в 15 000 рублей от жительницы Тольятти за подписание заключения об инвалидности для её матери.Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры района, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.Фото procrf.ru