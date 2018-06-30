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В Тольятти возбуждено уголовное дело по факту незаконной продажи квартир общей стоимостью более 20 млн рублей

30 июня 2018 11:31
192
В Тольятти возбуждено уголовное дело по факту незаконной продажи квартир общей стоимостью более 20 млн рублей Квартиры были проданы дважды.
Квартиры были проданы дважды.

Прокуратурой г. Тольятти по обращению гражданина проведена проверка в отношении ООО «Малахит» по факту двойной продажи квартир.

В период с сентября по ноябрь 2015 года заявитель заключил с ООО «Малахит» 4 предварительных договора участия в долевом строительстве жилого дома на покупку 11 квартир на общую сумму свыше 20 млн. рублей.

Вышеуказанные квартиры в 2016 году оформлены в собственность ООО «Малахит» и в последующем перепроданы другим лицам.

Незаконными действиями ООО «Малахит» заявителю причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму свыше 20 млн рублей.

В результате 28 июня возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ход расследования уголовного дела взят прокуратурой г. Тольятти на контроль, сообщает облпрокуратура.
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