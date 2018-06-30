В Тольятти возбуждено уголовное дело по факту незаконной продажи квартир общей стоимостью более 20 млн рублей

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Прокуратурой г. Тольятти по обращению гражданина проведена проверка в отношении ООО «Малахит» по факту двойной продажи квартир.В период с сентября по ноябрь 2015 года заявитель заключил с ООО «Малахит» 4 предварительных договора участия в долевом строительстве жилого дома на покупку 11 квартир на общую сумму свыше 20 млн. рублей.Вышеуказанные квартиры в 2016 году оформлены в собственность ООО «Малахит» и в последующем перепроданы другим лицам.Незаконными действиями ООО «Малахит» заявителю причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму свыше 20 млн рублей.В результате 28 июня возбуждено уголовное дело о мошенничестве.Ход расследования уголовного дела взят прокуратурой г. Тольятти на контроль, сообщает облпрокуратура.