В Тольятти возбуждено уголовное дело по факту незаконной продажи квартир общей стоимостью более 20 млн рублей
30 июня 2018 11:31
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Прокуратурой г. Тольятти по обращению гражданина проведена проверка в отношении ООО «Малахит» по факту двойной продажи квартир.
В период с сентября по ноябрь 2015 года заявитель заключил с ООО «Малахит» 4 предварительных договора участия в долевом строительстве жилого дома на покупку 11 квартир на общую сумму свыше 20 млн. рублей.
Вышеуказанные квартиры в 2016 году оформлены в собственность ООО «Малахит» и в последующем перепроданы другим лицам.
Незаконными действиями ООО «Малахит» заявителю причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму свыше 20 млн рублей.
В результате 28 июня возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Ход расследования уголовного дела взят прокуратурой г. Тольятти на контроль, сообщает облпрокуратура.
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