В Тольятти водителю "десятки" стало плохо за рулем, и он погиб, врезавшись в препятствие

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На 14 км Обводного шоссе в Тольятти водитель автомашины ВАЗ 2110 допустил наезд на препятствие, кроме него в автомашине никого не было.Мужчина 1954 года рождения. скончался до приезда скорой помощи.По предварительной версии сотрудников полиции водителю стало плохо во время движения. Полицейские выясняют обстоятельства аварии, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото Патруль Тольятти