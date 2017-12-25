В Тольятти водитель сбил 4-летнюю девочку

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Одно из ДТП произошло вечером в Тольятти. Мужчина 1971 года рождения, управляя автомашиной Лада Приора, двигался по улице Революционной со стороны улице Фрунзе. По предварительной информации полицейских, в районе дома 60 по улице Революционной, водитель допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, которую переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, в сопровождении своей матери. В результате ДТП 4-летняя девочка получила травмы в виде ушибов. После оказания медицинской помощи пострадавшей назначено амбулаторное лечение.По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, сообщает облМВД.