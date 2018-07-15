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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Тольятти водитель грузовика снёс столб контактной сети троллейбусов

15 июля 2018 14:29
294
Опора рухнула на проезжую часть. Было парализовано движение общественного транспорта.
14 июля на автодороге в Поволжском микрорайоне Тольятти водитель грузовика, когда "сдавал назад", не рассчитал траекторию движения, и снёс столб контактной сети троллейбусов.

Опора рухнула на проезжую часть. Было парализовано движение общественного транспорта.

По информации полицейских, обошлось без пострадавших.


Источник. 63.ru 
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