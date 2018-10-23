В Тольятти водитель "девятки" нарушил ПДД и столкнулся с «Форд Мондео» на перекрестке
23 октября 2018 14:15
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Одно из ДТП произошло в 17:40 в Тольятти. 27-летний водитель (водительский стаж 4 года) управляя автомобилем ВАЗ 21093 двигался по Обводному шоссе со стороны Санчелеевского шоссе в направлении улицы Коммунальная.
По предварительной версии полицейских, автолюбитель на регулируемом перекрестке Обводного шоссе и Хрящевского шоссе, при повороте налево, не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем «Форд Мондео» под управлением мужчины 1988 года рождения (водительский стаж 12 лет), двигавшемся во встречном направлении.
В результате ДТП водитель отечественного автомобиля получил травмы и был госпитализирован.
По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водители транспортных средств находились в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области
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