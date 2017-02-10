В Тольятти водитель ВАЗ-2106 без прав на перекрестке столкнулся с «Lada Kalina» и «повалил» ее на бок

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Одно из ДТП произошло утром на пересечении Поволжского и Обводного шоссе в Комсомольском районе Тольятти. 34-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106, не имеющий прав, двигался со стороны улицы Громовой. Нарушив правила очередности проезда нерегулируемого перекрестка, автомобилист допустил столкновение с автомашиной «Lada Kalina» под управлением женщины 1988 года рождения (стаж - менее 1 года), двигавшейся по главной дороге.От удара «Lada Kalina» продолжила движение и врезалась в стелу АЗС, после чего перевернулась на бок. В результате ДТП автомобилистка, находившаяся за рулем «Lada Kalina», получила травмы, с которыми была доставлена в медицинское учреждение.По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водители обоих транспортных средств находились в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.