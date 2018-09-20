В Тольятти водитель «Шевролет Нива» сбил на переходе женщину

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ицы Фрунзе.По предварительной версии полицейских, в пути следования мужчина допустил наезд на женщину 1957 года рождения, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получил травмы и был госпитализирован.По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель транспортного средства находился в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.