В Тольятти водитель «Lada Kalina» сбил девочку, выбежавшую на дорогу из-за припаркованного авто

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В результате ДТП несовершеннолетняя получила телесные повреждения, с которыми была доставлена в одну из городских больниц. Врачи приняли решение о госпитализации ребенка. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии автомобилист находился в трезвом состоянии. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. По факту ДТП проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.