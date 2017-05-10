В Тольятти водитель «Kia Sportage» сбил на перекрестке восьмилетнего велосипедиста

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Одно из ДТП произошло в 11:10 на улице Комсомольской в Центральном районе города Тольятти. Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что 39-летний водитель автомобиля «Kia Sportage» (стаж - 3 года) двигался со стороны улицы Ленина в направлении улицы Победы. По предварительной версии полицейских, при проезде перекрестка на разрешающий сигнал светофора, автомобилист допустил наезд на мальчика 2009 года рождения, двигавшегося на велосипеде по проезжей части навстречу и осуществлявшего поворот налево.В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения, с которыми был доставлен одну из городских больниц. Врачи приняли решение о госпитализации мальчика.По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии автомобилист находился в трезвом состоянии, а на ребенке не было велошлема и защитной амуниции. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.