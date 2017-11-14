В Тольятти водитель КАМАЗа сбил мужчину, который шел по проезжей части
14 ноября 2017 22:57
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В результате ДТП пострадавший был госпитализирован. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии автомобилист находился в трезвом состоянии.
В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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