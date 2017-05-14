В Тольятти водитель "Инфинити" на огромной скорости врезался в бордюр

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Водитель 1987 года рождения на «Инфинити» ехал на огромной скорости и не справился с управлением. Машина вылетела на тротуар и врезалась в бордюр.По сведениям очевидцев, у иномарки отвалились все четыре колеса от сильного удара.Водителя бригада медиков доставила в больницу.