В Тольятти водитель «Lada Granta» сбил 12-летнего велосипедиста с 10-летним пассажиром

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В результате ДТП дети получили телесные повреждения, с которыми были доставлены в одну из городских больниц. Велосипедисту назначено амбулаторное лечение, его пассажир госпитализирован. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. По факту ДТП проводится проверка.Сотрудники ГИБДД просят родителей не оставлять без присмотра юных велосипедистов на улице и во дворах, регулярно проводить с ними беседы о правилах безопасного поведения при управлении велосипедом, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области