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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Тольятти внук выбил дверь и украл телевизор у своей бабушки

14 марта 2018 16:28
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По статье «Грабеж» возбуждено уголовное дело.
В дежурную часть Тольятти за помощью обратилась местная жительница. Она рассказала о том, что у нее из дома пропал телевизор.

Полицейские прибыли на место происшествия. Правоохранители установили, что пенсионерка проживает в квартире со своим ранее судимым за незаконный оборот наркотиков 29-летним внуком, который, предположительно, и совершил кражу. При проверке сотрудники полиции выяснили, что мужчина, выбив двери в одной из комнат, похитил телевизор и сдал его в комиссионный магазин, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.

Полицейские задержали его. В ходе опроса внук потерпевшей признался в совершении хищения.

По статье «Грабеж» возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. 



Фото:   пресс-служба ГУ МВД по Самарской области
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