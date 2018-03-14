В Тольятти внук выбил дверь и украл телевизор у своей бабушки

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Полицейские прибыли на место происшествия. Правоохранители установили, что пенсионерка проживает в квартире со своим ранее судимым за незаконный оборот наркотиков 29-летним внуком, который, предположительно, и совершил кражу. При проверке сотрудники полиции выяснили, что мужчина, выбив двери в одной из комнат, похитил телевизор и сдал его в комиссионный магазин, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.Полицейские задержали его. В ходе опроса внук потерпевшей признался в совершении хищения.По статье «Грабеж» возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области