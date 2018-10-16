В Тольятти вечером пенсионер за рулем «Лада Калина» сбил молодого человека на переходе

56

В районе дома 27А по ул. Мичурина, он допустил наезд на 21-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был осмотрен бригадой скорой помощи. Ему назначено амбулаторное лечение.По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области