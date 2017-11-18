В Тольятти в результате ДТП с ГАЗелью погибли два человека

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18 ноября в Тольятти в 5-20 водитель автомашины "Лада Приора" следовал в жилой зоне по бульвару Буденного со стороны бульвара Приморского в направлении ул.Фрунзе. В районе д.2 по Бульвару Буденного допустил столкновение со стоящей грузовой автомашиной "Газель". В результате на месте ДТП погибли два пассажира легкового автомобиля. Данные погибших устанавливаются, сообщает облМВД.