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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Тольятти в результате ДТП с ГАЗелью погибли два человека

18 ноября 2017 10:34
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В Тольятти в результате ДТП с ГАЗелью погибли два человека С грузовиком столкнулась
С грузовиком столкнулась "Лада Приора".

18 ноября в Тольятти в 5-20 водитель автомашины "Лада Приора" следовал в жилой зоне по бульвару Буденного со стороны бульвара Приморского в направлении ул.Фрунзе. В районе д.2 по Бульвару Буденного допустил столкновение со стоящей грузовой автомашиной "Газель". В результате на месте ДТП погибли два пассажира легкового автомобиля. Данные погибших устанавливаются, сообщает облМВД.

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Комментарии



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