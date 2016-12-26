В Тольятти в отношении виновника ДТП с четырьмя пострадавшими возбудили уголовное дело

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Авария произошла 17 июля текущего года в 12:45 на территории Центрального района города Тольятти. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 39-летний водитель автомобиля «Subaru Legacy» двигался по Комсомольскому шоссе со стороны улицы Комзина в направлении улицы Коммунистической.По предварительной версии полицейских, выехав на полосу, предназначенную для встречного движения, автомобилист допустил лобовое столкновение с автомашиной «Lada Priora» под управлением молодого человека 1992 года рождения (стаж - 6 лет). В результате ДТП водитель отечественной машины, а также его пассажиры - 29-летняя женщина и два мальчика 2007 и 2008 годов рождения - получили травмы, с которыми были доставлены бригадой «скорой помощи» в одну из городских больниц.По результатам проведенной проверки следователи приняли решение о возбуждении в отношении водителя иномарки уголовного дела о нарушении ПДД.