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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Тольятти,в одном из колодцев, обнаружен труп мужчины, пролежавший там уже более 2-х лет

1 августа 2018 15:29
116
Тело передано судебным медэкспертам, чтобы выяснить причину и точное время смерти.
В Тольятти проводится проверка по факту обнаружения человеческого скелета в колодце.

30 июля в одном из колодцев по улице Энергетиков в мкр. Шлюзовой был найден труп человека. Известно, что это труп мужчины и лежит он там уже более 2-х лет.

Тело передано судебным медэкспертам, чтобы выяснить причину и точное время смерти.

Полицейские устанавливают личность погибшего.

Расследование дела продолжается, сообщсет tltonline.ru.

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Комментарии



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