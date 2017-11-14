В Тольятти в мусоре нашли тело новорожденной девочки
14 ноября 2017 10:32
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14 ноября около 08:30 в дежурную часть Управления МВД России по г. Тольятти поступило сообщение от руководства фирмы занимающейся переработкой вторичного сырья. Рабочие организации, расположенной на ул. Новозаводская в Центральном районе города, во время сортировки пластиковых отходов обратили внимание на сверток, в котором находилось тело новорожденной девочки.
На место происшествия незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа.
В настоящее время полицейские проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий по установлению личности и местонахождения матери младенца. Причина смерти ребенка будет установлена по результатам проведенной экспертизы. Сотрудники полиции выясняют откуда был привезен мусор на переработку, опрашивают свидетелей и разыскивают очевидецв произошедшего.
ГУ МВД России по Самарской области обращается ко всем, кто владеет какой-либо информацией о родителях найденной девочки, звонить в дежурную часть У МВД России по г. Тольятти по телефону 8 (8482) 39-10-51 или 02, сообщает облМВД.
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