В Тольятти в магазине без разрешения продавали водку

76

В полицию Тольятти поступило заявление от граждан о незаконной продаже алкогольной продукции в магазине, расположенном на ул.Механизаторов в Комсомольском районе г. Тольятти. Была организована проверка полученной информации.В ходе проведенной проверки информация подтвердилась. В отношении должностных лиц составлен протокол об административном правонарушении. Алкогольная продукция 35 литров (водка), на сумму 16 000 рублей, изъята. Административный материал направлен в районный суд г. Тольятти для рассмотрения и принятия решения. Нарушителю грозит административный штраф в размере от 5000 до 10000 рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой, сообщает облМВД.