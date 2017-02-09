В Тольятти в доме горела кабина лифта

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8 февраля по адресу: Тольятти, Автозаводский р-н, б-р Гая, произошел пожар.Горела лифтовая кабина на площади 3 кв.м.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 13 человек личного состава и 4 единицы техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.