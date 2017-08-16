В Тольятти в ДТП попал 74-летний водитель

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Вечером 15 августа на Московском проспекте в Автозаводском районе города Тольятти произошло ДТП. 74-летний водитель автомобиля ВАЗ-21053 (стаж - 24 года) двигался со стороны улицы Свердлова в направлении Ленинского проспекта. По предварительной версии полицейских, при развороте пенсионер нарушил требования дорожной разметки и допустил столкновение с автомашиной ВАЗ-21102 под управлением мужчины 1973 года рождения (стаж - 25 лет).В результате ДТП предполагаемый виновник аварии получил телесные повреждения, с которыми был доставлен в одну из городских больниц. Врачи приняли решение о госпитализации пострадавшего, сообщает облМВД.15 августа на территории Самарской области зарегистрировано 14 ДТП. При этом 14 человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе - четверо несовершеннолетних. Погибших нет.