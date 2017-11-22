В Тольятти в ДТП погибла 54-летняя женщина-пешеход
22 ноября 2017 13:00
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По предварительной версии полицейских, согласно собранном материалам, водитель 1972 г.р., управляя автомобилем OPEL ASTRA, в районе дома № 147«В» ул. Ларина, допустила наезд на пешехода, которая переходила проезжую часть ул.Ларина по нерегулируемому пешеходному переходу, В результате ДТП, 54-летняя женщина-пешеход получила травмы не совместимые с жизнью, скончалась на месте ДТП до прибытия бригады скорой помощи.
Большинство дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов происходит в темное время суток: в утренние и вечерние часы, особенно при неблагоприятных погодных условиях. Совсем незаметными пешеходы становятся в верхней одежде темного цвета, напоминает облМВД.
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